Şu an için seçim tarihi 18 Haziran

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir televizyon kanalında "EYT'de milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız" dedi. "Seçim tarihi öne çekilecek mi?" sorusuna Dağ, "Şu an seçim tarihi 18 Haziran 2023" yanıtını verdi. 6'lı masa ile ilgili "Kendi yolumuza bakarız" diyen Dağ, "6'lı masanın adaylığı hususu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. AK Parti olarak bizi direkt alakadar eden bir nokta değil" ifadelerini kullandı.

'HER YOLU DENİYOR'

MAHKEMENİN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu kararı sonrası muhalefetin algı çabalarına da değinen Dağ, "İBB'nin el değiştirmesi, onu kastediyorlar. Bu doğru bir ifade değil. Zaten İBB Başkanı aday olmak için her yolu deniyor. Karar üzerinden bir mağduriyet oluşturmak istiyor" dedi.

'DEĞİŞEN BİR DURUM YOK'

ERKEN seçim iddialarını yanıtlayan Dağ şunları söyledi: "Şu anda seçim takviminin öne alınmasıyla ilgili bir karar almış değiliz. Müzakere konusu da olmadı. Haziran ayının tatile denk gelmesi gibi tartışmaları takip ediyoruz. Kendi kurullarımızda herhangi bir karar almadık. Buna siyasi mühendislik demesine ne gerek var. Nisan'dan önceki seçim siyasi mühendislik olmuyor ama sonrası oluyor. Şu andaki seçim tarihi 18 Haziran 2023. Değişen bir durum söz konusu değil."

'O SÖZLERİN SİYASİ BİR MANTIĞI YOK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul ve Yalova'da seçimleri öne alalım sözlerini yorumlayan Dağ, "Yerel seçimlerin öne alınması anayasa değişikliğiyle olur. Belediye başkanları 5 yıl için seçildi. 2024 31 Mart'ında yerel seçimleri yapılacak. Muhalefetin önerisi varsa bütün illeri konuşalım. Siyasi olarak bir mantığı yok. Kılıçdaroğlu bir espri yapmış, bir realitesi yok" ifadelerini kullandı.