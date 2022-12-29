İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Perşembe

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
29.12.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YALI MAHALLESİ TURKCELL YALI ÖZEL TR 35-17-M00133Ö VE CİVARLARI
29.12.2022 10:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA RES İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, KARAKUZU TR-1, ÇITAK TR-2, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, YENİ KARAKÖY TR-1, GÜL GÜRER ÖZEL TR, UZUNHASANLAR TR-1, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ÖZEL TR, ÇITAK TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, UZUNHASANLAR TR-2, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
29.12.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ M44 TUNA CADDESİ-687-686-688-683-692-691-679-670 SOKAKLAR VE İZSU CİVARI
29.12.2022 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE "HÜSEYİN EFE ÖZEL TR TURKCELL AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR VODOFONE AŞAĞIŞAKRAN ÖZEL TR HAYDAR DİLBAZ ÖZEL TR KIZILTEPE TR-1 MUSA MURAT ÖZEL TR-2 MUSA MURAT ÖZEL TR GÜLDEM TAVUKÇULUK ÖZEL TR ALİ EROĞLU ÖZEL TR ÖRLEMİŞ TR-1 AŞAĞIŞAKRAN TR-1 TÜRKMENHAN GES DM ABDURRAHMAN GÜNCAN ÖZEL TR DAĞHAN RES ÖZEL TR YATMANHAN RES ÖZEL TR YNB GES ÖZEL TR TÜRKMENHAN GES ÖZEL TR AŞAGI ŞAKRAN KÖYÜ KIZILTEPE KÖYÜ -ÖRLEMİŞ KÖYÜ VE CİVARI-ŞAKRAN İNCİRLİK BÖLGESİ SÜSLER İNŞAAT-1 İRFAN ÇALIŞAL DEMİRYOLU İŞ SENDİKASI TARİŞ SÜSLER İNŞAAT 2 ABS NAKLİYAT -İNCİRLİK SOKAK-3499-3504-3497-3515-3489-3521-3432-3400-3397-3395-3396- ŞAİR MEHMET AKİF CADDESİ -YÜKSEKKÖY KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ- BAHCEDERE KÖYÜ ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU HALİL EKİCİ M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI MÜCAHİT SÜLÜN Ö TÜRKCELL-2 SELAMİ ORHAN İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU MUSTAFA ŞENGÜL MUSTAFA ALTUNTAŞ İZSU KAPIKAYA - 2 İZSU YÜKSEKKÖY İBRAHİM YILDIRIM HACIÖMERLİ SULAMA HÜSEYİN EFE İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU MEHMET ELİBOL NVD GES ZEYBEK GES MELTEK GES ÇAPRAZ GES MEDET SALKAYA YÜKSEKKÖY GES-1 YÜKSEKKÖY GES-2 MENİKTAN İNŞAAT SOKAKLAR VE CİVA"
29.12.2022 13:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ M38 FEVZİ PAŞA CADDESİ 305-306-ÖGRETMEN HASAN MİRASCI FATİH CADDESİ YENİ SOKAK VE CİVARİ
BALÇOVA
29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,TERMAL OTEL,AGAMEMNON KAPLICALARI
BAYRAKLI
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,OYAK 87 YAPI KOOPARATİFLERİ,597,597,597/3,4,6 SOKAKLAR,TUZ GÖLÜ, EDİNİM YAPI KOOPARATİFLERİ,617/3 HİSAR 87 YAPI KOOP.
BERGAMA
29.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT-DÜNDARLI TARIMSAL ALANLAR VE CİVARLARI
29.12.2022 13:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSKELE-KAZIKBAĞLARI VE CİVARLARI
29.12.2022 13:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇAMKÖY ALTIN MADENİ-SULAMALAR-OVACIK MADEN EVLERİ
BUCA
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAHTALI BARAJI KORUM,DEDE,YOLÜSTÜ MEVKİİ-MEŞELİK YOLU KARACAAĞAÇ VE CİVARI,KIRIKLAR YOLU ÜZERİ,KARACAAĞAÇ VE CİVARI, KIRIKLAR KÖYÜ VE CİVARI, 3018,3020,4004,4004/1,4010-4020-4002-4005-4024 SOKAKLAR VE CİVARI,KIRIKLAR MAHALLESİ VE CİVARI,BELEN-HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ BELENBAŞI KÖYÜ DOĞANCILAR KÖYÜ VE CİVARI
29.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3004,3004/1 SOKAKLAR VE CİVARI
29.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ, 655/1,650/3,623,653/2 SOKAKLAR VE CİVARI
29.12.2022 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,641/1,641/2,644,645,641/5 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
29.12.2022 09:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ESKİ BAĞARASININ TAMAMMI-HACI VELİ MAHALLESİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ ,AVNİ YAVUZ ,YAKUP ERSAYINVE CİVARI
29.12.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ 309, 319 SOKAKLARI VE CİVARLARI
GAZİEMİR
29.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,SANAYİ CADDESİ VE CİVARI
29.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,AYDIN YOLU,27,28/19, 28/20, 28/22 SOKAKLAR VE CİVARI
29.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,FERİDUN PÖZÜT CADDESİ,63,64,65,69 SOKAKLAR VE CİVARI.
29.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE,BİNBAŞI REŞAT BEY MAHALLELERİ,130,101,103,122,123,124,125,127,131,132,134, 135,136, 139,141,147,192,174,179,179/1,180,181,182,190,191,192,193, 194, 195,196,197,201,204 SOKAKLAR VE CİVARI
29.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ ,ZAFER MAHALLELERİ,AKÇAY CADDESİ,DEPAR AVM CARFİ İŞ MERKEZİ,UĞUR OKULLARI
KARABAĞLAR
29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ F.ALTAY MAHALLESİ,HV. KUVVETLERİ ALARM TESİSLERİ OYAK SİTESİ
KARABURUN
29.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN , KÜÇÜKBAHÇE - KARAREIS MEVKII , PALMIYE SITESI TAMAMI M-22Ö VE M-26Ö
29.12.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAREIS KÖK- KARAREIS FIDERI KARAREIS MEVKII TAMAMI, İLTUR , GÜZELKENT , PALMIYE , PAPATYA , KARARESI TATIL , YUNUS KOOP , YUNUS EMRE , SAMANYOLU , MERCANKOY , SITELERI , ILDIR BÖLGESI BIR KISMI A-101 DNS GES , PAK2 GES , MORYEŞIL GES , PAK1 GES
KEMALPAŞA
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI MAH. KARABEL RES, GARDANYA GES, KIRAZ GES VE CIVARLARI
29.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. FABRIKALAR KÜMEEVLERI. CANSU SK. AKEVLER CD. SÜTÇÜLER KÜME YOLU. YAMAN. SPIL DAĞ YOLU VE CIVARLARI
29.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH. TOKI ŞANTIYESI VE CIVARLARI
29.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU 85. YIL CUMHURIYET MAH.SANAYI CAD VE CIVARLARI
KİRAZ
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (C-D KOLU)
KONAK
29.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖZTEPE,GÜZELYALI MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,AMERİKAN KOLEJİ,77,78,82, 86,87,88,89,90,91,92 SOKAKLAR VE CİVARI,ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞ.OKULU TÜRK TELEKOM GÜZELYALI SANTRALİ
29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN MAHALLELERİ,22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 27, 28, 37 SOKAKLAR, ADNAN SAYGUN KÜLTÜR MERKEZİ
MENDERES
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
NARLIDERE
29.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA MAHALLESİ,TERMAL TESİSLER,NARKENT YAPI KOOP.
ÖDEMİŞ
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVAKENT MAHALLESI KISMEN (OVAKENT TR-2)
29.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜK MAH. PIRLANTA SITESI
29.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
SEFERİHİSAR
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI TR-112
SELÇUK
29.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAH. 1033 SOK.CUMHURIYET MAH.EŞREF ARNA CAD.BARIŞ CAD.5051-5056 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-22
29.12.2022 11:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. EŞREF ARNA CAD. VE CIVARLARI TR-9 A KOLU