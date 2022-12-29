İzmir’de korkunç olay: Cansız bedeni parkta bulundu

Sabah işe gitmek için evden çıkanlar, bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi. Göl'ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Göl'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölüm tehdidine dava açıldı ama cinayete engel olmadı