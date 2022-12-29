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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay: Cansız bedeni parkta bulundu

İzmir'de korkunç olay: Cansız bedeni parkta bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda sokakta yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Ali Göl, parkta ölü olarak bulundu. Göl'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

29.12.2022, 08:49

İzmir’de korkunç olay: Cansız bedeni parkta bulundu

Sabah işe gitmek için evden çıkanlar, bir kişinin parkta hareketsiz halde yattığını gördü. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğü belirlendi.

Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Hüseyin Ali Göl olduğu tespit edildi. Göl'ün cansız bedeninin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Göl'ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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