İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam!

İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME, toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.Oy birliğiyle alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da geçerli toplu ulaşıma zam geldi.

'İzmirim Kart' ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu. Öğrenciler ise toplu ulaşımdan 3 TL'ye yararlanacak.

Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve '60 Yaş İzmirim Kartı' sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan 'Halk Taşıt' uygulamasında ise tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. 'Halk Taşıt' tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.