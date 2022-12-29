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Haberler İzmir Kırkpınar: Milleti sahra hastanesine muhtaç etmedik

Kırkpınar: Milleti sahra hastanesine muhtaç etmedik

29.12.2022

Kırkpınar: Milleti sahra hastanesine muhtaç etmedik
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yapımı devam eden ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Son hazırlıklar hakkında bilgi alan Kırkpınar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci yaşandı. Ama yaptığımız sağlık yatırımları ile biz bu dönemi en az sıkıntı ile atlattık. Son asrın en büyük sağlık krizini milletimizi muhalefetin 'sahra hastanesi' diye reklamını yaptığı derme çatma yapılara muhtaç etmeden hamdolsun alnımızın akıyla yönettik" dedi.
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