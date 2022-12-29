Kırkpınar: Milleti sahra hastanesine muhtaç etmedik

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yapımı devam eden ve kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Son hazırlıklar hakkında bilgi alan Kırkpınar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi süreci yaşandı. Ama yaptığımız sağlık yatırımları ile biz bu dönemi en az sıkıntı ile atlattık. Son asrın en büyük sağlık krizini milletimizi muhalefetin 'sahra hastanesi' diye reklamını yaptığı derme çatma yapılara muhtaç etmeden hamdolsun alnımızın akıyla yönettik" dedi.

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