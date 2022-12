Mesleki eğitimde “İzmir “ Modeli için iş birliği

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi, İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Alaaddin Bayat, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Jülide Tutan Hergül ve Serdar Gökhan Arıkan, İZTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, İZTO Meclis Üyeleri Adil Özyiğit, Faruk Hanoğlu, Feti Şen, Hakan Alabalık, Mehmet Sahver Ekmekçioğlu, Şevket Akçay ile İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri katıldı.



ÖZGENER: "ARA ELEMAN BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Törende konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Göreve geldiğimiz günden itibaren komitelerimizden gelen sorunların en başında, teknik ve ara eleman ihtiyacının karşılanması yer alıyor. Bu sadece İzmir'e özgü bir sorun değil. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında Türkiye genelinde aynı sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ara elemanların yanısıra kalifiye eleman bulmakta da zorlanıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzalayacağımız bu protokolle sorunun kaynağından çözümünde çok önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Sayın Müdürüm Dr. Murat Mücahit Yentür'e ve tüm ekibine iş birlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



"İYİ İNSAN KAYNAĞININ YOLU İYİ EĞİTİMDEN GEÇİYOR"

Konuşmasında eğitimin önemine değinen Özgener, "İş dünyasının, gelişen ve dönüşen üretim ile pazarlama biçimlerine hâkim nitelikte eleman bulma ihtiyacı giderek artıyor ve en önemli değerimiz olan insan kaynağının iyi yetiştirilmesinin yolu da iyi eğitimden geçiyor. Amaçlarımıza ulaşmak için gerekli alt yapıyı sağlayacak çok sayıda mesleki ve teknik lisemiz, mesleki eğitim merkezimiz var. Protokolümüz ile bu ortak çalışma alt yapısını kurmak adına, Meslek Liselerimizin ve sektör temsilcilerimizin eşleştirilmesini sağlayacağız" diye konuştu.





"DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN"

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "İşbirliğimiz çerçevesinde en önem verdiğimiz konu, sürecin sektör temsilcilerimizin birebir himayesinde yürütülmesine imkan tanımak oldu. Böylelikle, Meslek Lisesi öğrencilerimizin okuduğu alan hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve okuduğu alana aidiyet duyarak geleceğini daha planlı şekillendirmesi için sektör temsilcilerimizle birebir iletişimlerini sağlamayı hedefledik. Yapacağımız bu ortak çalışmalarla, güncel beklentilerin eğitim sistemine aktarılması ve doğru işe doğru insan eşleşmesinin gerçekleştirilmesi konularında yaşandığını gözlemlediğimiz iletişim eksikliğini aşacağımıza inanıyoruz"



YENTÜR: "EĞİTİM, İSTİHDAM, ÜRETİM İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Eğitime yapılan her yatırımın yarını inşa etmeye yönelik önemli birer adım olduğuna dikkat çeken İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, "Ülkemizin evlatları için hepimiz hep birlikte daha fazlasını yapmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Geleceği inşa ederken, eğitimde niteliğin artırılması hususunda destek vermeye her zaman hazır olan değerli sektör kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz ve onlarla geleceğe daha umutla bakıyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği protokolleri ile; eğitim-istidam-üretim ilişkisini güçlendirmeyi ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü en üst düzeyde sağlayacak Okul/Kurum-Sanayi İşbirliği'ni tesis etmeyi amaçlıyoruz" dedi.



76 KOMİTE 129 MESLEK LİSESİ İLE EŞLEŞTİ

İZTO ile imzalanan protokole ilişkin bilgi veren Yentür, "Protokol ile her bir firma ile o firmanın faaliyet alanıyla ilgili bir veya birden çok mesleki eğitim kurumu eşleşecek. Bu eğitim kurumlarındaki alan ve dallar sektörel ve bölgesel ihtiyaçlara göre revize edilecek. 76 komite, alan bazında 129 meslek lisemiz birbirleri ile eşleştirilmiştir. Alanında başarı göstermiş olan öğrencilere burs verilmesinin, projelerine destek sağlanmasının ve temrinlik malzeme desteğinde bulunulmasının planlanması protokolü daha kıymetli hale getirmiştir" diye konuştu.





"ARA ELEMAN DEĞİL ARANILAN ELEMAN"

Yentür sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesleki eğitim veren kurumlarımız, memleket sanayisinin omurgası ve milletimizin de istikbalidir. Öğrencilerimiz buralarda aldıkları eğitimle hem beceri hem de yetkinlik anlamında iş hayatında farklarını ortaya koyacak, böylece ara eleman değil aranılan eleman olacaklardır. Kurumlarımızda öğretmenlerimize ve öğrencilerimize mesleki eğitimde çeşitli imkânlar sağlayacak, bize bu heyecanı kazandıracak "Mesleki Ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü"nün hayırlı olmasını diliyorum. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut Özgener'e ve tüm yönetimine teşekkür ediyoruz"



PROTOKOL HAKKINDA:

İki kurum arasında imzalanan protokol ile Milli Eğitim'e bağlı Meslek Liseleri ile İzmir Ticaret Odası'na bağlı sektör temsilcileri eşleşecek. Okullarda eğitimi verilen alanlarda programlar ve müfredat günün koşullarına göre ilgili sektörle birlikte planlanarak geliştirilecek. Böylece mezunların niteliği artırılarak iş hayatına hazırlanacak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak. Okulların atölye ve laboratuvarları yeni teknolojilere dayalı donatılacak ve yenilenecek. Sektör temsilcileri öğrencilere işletmelerde mesleki eğitim/staj imkanı sağlayacak, alanında başarı gösteren olan öğrencilere burs verilecek ve projelerine destek olunacak.