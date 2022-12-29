Soyer hep aynı vaadi vermekten sıkılmıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente yayılan kötü kokunun adresi olarak gösterilen İzmir Körfezi ve derelerin temizliği için yerel seçimler öncesi "İzmir Körfezi'ne yeni bir soluk getireceğiz", "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" gibi vaatlerde bulundu. Soyer, başkanlık koltuğunda neredeyse 3 yılı geride bıraktı ancak ne körfez ne de derelerdeki kirlilik ve koku bitti.

"KARŞIYAKA'YA YÜZECEĞİM"

Son olarak bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Soyer, AB'den neredeyse bir lüks araba ya da ev fiyatına eş değer olan 1.5 milyon liralık bir hibe aldıklarını ve 2023 yılında İzmir'deki koku sorununu çözeceklerini açıkladı. İzmirliler ise, "Bu kaçıncı söz Tunç Soyer? Kocaoğlu da benzer sözler verdi ancak belediye başkanları değişti, İzmir hala aynı" diye tepki gösterdi. 2019 yılı yerel seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiklerinde İzmir Körfezi'ni temizleyeceği ve yüzülebilir hale getireceği vaadinde bulundu. Seçimlerden sonra da, "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim", "Yüzülebilir körfez hayalimizi adım adım gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullanan Soyer, bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen soruya karşılık 4 yıl sonunda İzmir Körfezi'nde yüzüyor olacağını belirtti.

KOCAOĞLU DA SÖYLÜYORDU

Kentte yaz-kış hissedilen pis kokunun kaynağı olarak gösterilen İzmir Körfezi ve derelerde, kirlilik ve koku katlanarak devam ederken, 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve her dönem aynı sözleri veren Aziz Kocaoğlu gibi Soyer de aynı vaatleri diline doladı. Neredeyse başkanlık koltuğunda 3 yılı geride bırakan Soyer, bu kez İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek kent genelindeki koku sorunu ile ilgili açıklamalar yaptı.

1.5 MİLYON LİRALIK HİBE

Soyer, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek bütçeli hibesi olan 'Horizon' programından neredeyse bir lüks otomobil ya da bir ev fiyatına eş değer olan 1,5 milyon liralık bir hibe aldıklarını ifade etti. İç körfeze akan suyu dış körfeze aktaracaklarını, birlikte çalışan yağmur suyu ile pis su kanalından gelen suyu ayrıştırmaya başladıklarını belirten Soyer, 2023 yılında koku sorununu çözeceklerine dikkat çekti.

'TASARIM HATALARI VARDI'

Soyer, "Önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde böylece körfeze akacak kanalların ayrışımını yapacağız ve körfez kirliliğinin önünde geçeceğiz. Koku ile ilgili sorunlardan biri de arıtma tesisinin daha yapılırken tasarım hataları olmasıydı. Biriken çamur kötü koku yapıyor. Biz çamurları oradaki havuzlara dökmeyi kestik. Bir yandan da yeniden faaliyete geçmesi için ihale sürecine geçtik. Gelecek seneden itibaren bu sorun çok hafifleyecek, azalacak" dedi.

'DEĞİŞEN SADECE BELEDİYE BAŞKANLARI'

SOYER'İN açıklamalarına tepki gösteren İzmirliler ise, İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu için Kocaoğlu'nun da yıllardır vaatte bulunduğunu, hatta Kocaaoğlu'nun 'En büyük mirasım yüzülebilir körfez olacak' dediğini hatırlatarak, "Bu kaçıncı Tunç Soyer? Kocaoğlu da dev yatırımlar yaptıklarını söylemişti ancak değişen sadece belediye başkanları oldu" dedi.

METİN BURMALI