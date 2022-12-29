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Haberler İzmir Stevia şekeri ihraç edecek

Stevia şekeri ihraç edecek

29.12.2022

Stevia şekeri ihraç edecek
İZMIR'DE yaşayan ziraat mühendisi Harun Karaman, stevia bitkisinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında hibe desteği alan Karaman, stevia bitkisini ıslah edip ihracat yapmak istiyor. Üretim yapmak isteyen çiftçilere fide veren Harun Karaman, "Bitkinin en büyük özelliği tatlandırıcı olarak kullanılması. Bütün tatlandırıcılarda bu bitki rahatlıkla kullanılabilir. Doğal olmasından ziyade kalorisi sıfıra yakın bir değerde" dedi. Bitkiyi saflaştırıp beyaz şeker haline getirme projesi üzerinde çalıştığını belirten Karaman, üretimi artırdıktan sonra ihracatı hedeflediğini sözlerine ekledi.
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