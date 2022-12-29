Tamir için çatıya çıkan esnaf beton zemine çakıldı! İşte o anlar

İzmir'de gerçekleşen olay 7 Aralık günü saat 12.20 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5806/3 Sokakta bulunan bir oto kaporta boya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Beşir olduğu öğrenilen iş yeri sahibi, su deposunu tamir etmek için çatıya çıktı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sesleri duyan diğer esnafın bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan iş yeri sahibi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.





OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yeri sahibinin çatıdan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çatıdaki iş yeri sahibinin dengesini kaybedip yere düşmesi, bu esnada sokakta olan bir kişinin kendisine müdahale ettiği anlar yer aldı.