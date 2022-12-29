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Haberler İzmir Tamir için çatıya çıkan esnaf beton zemine çakıldı! İşte o anlar

Tamir için çatıya çıkan esnaf beton zemine çakıldı! İşte o anlar

İzmir'de geçtiğimiz günlerde su deposunu tamir etmek için çatıya çıkan iş yeri sahibi 4 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Talihsiz adam ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

29.12.2022, 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 12:58

Tamir için çatıya çıkan esnaf beton zemine çakıldı! İşte o anlar

İzmir'de gerçekleşen olay 7 Aralık günü saat 12.20 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5806/3 Sokakta bulunan bir oto kaporta boya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adının Beşir olduğu öğrenilen iş yeri sahibi, su deposunu tamir etmek için çatıya çıktı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sesleri duyan diğer esnafın bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan iş yeri sahibi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yeri sahibinin çatıdan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çatıdaki iş yeri sahibinin dengesini kaybedip yere düşmesi, bu esnada sokakta olan bir kişinin kendisine müdahale ettiği anlar yer aldı.

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