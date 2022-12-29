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Haberler İzmir Vergi dairesine hırsızlık için girdi, 3 dakika sonra polise yakalandı

Vergi dairesine hırsızlık için girdi, 3 dakika sonra polise yakalandı

İzmir Konak'ta vergi dairesinin deposuna hırsızlık yapmak için giren zanlı, 3 dakika içerisinde olay yerine gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Polisi karşısında gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı.

İHA

29.12.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 09:59

Vergi dairesine hırsızlık için girdi, 3 dakika sonra polise yakalandı

Olay, akşam saatlerinde İzmir'de Konak Vergi Dairesi deposunda meydana geldi. Hırsızlık yapmak amacıyla depoya girdiği öğrenilen Y.T. daha sonra deponun kapısını kapattı. Şüphelinin içeri girdiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine 3 dakika içinde olay yerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Depoya girdikten kısa bir süre sonra karşısında polis ekiplerini gören şüpheli neye uğradığını şaşırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.T., işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

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