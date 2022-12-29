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Haberler İzmir Zeytin toplamak için çıkan adam, sulama kanalına düşerek can verdi

Zeytin toplamak için çıkan adam, sulama kanalına düşerek can verdi

İzmir'in Buca ilçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan 2 çocuk babası su kanalına düştü. Talihsiz adam hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

29.12.2022, 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022, 15:32

Zeytin toplamak için çıkan adam, sulama kanalına düşerek can verdi

Olay İzmir'de saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenigün Mahallesi 292/6 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytin toplamak için ağaca çıkan Burhan Öztürk (62), tutunduğu dalın kopması sonucu ağacın bitişiğinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) kanalına düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, kanala giren sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



"ZEYTİN DALLARI ÜZERİNDEYDİ"
Olayın görgü tanıklarından olduğu öğrenilen çevre esnaflarından Süleyman Çelik, olay anını anlattı. Çelik, "Sesleri duyan yan bakkalın haber vermesi üzerine oraya doğru gidip baktık. Gittiğimizde gözleri açıktı ama bilinci kapalıydı. Nefes alamadığını da fark ettik. Sonra durumu 112'ye bildirdik. Muhtemelen zeytin toplamaya geliyordu buraya. Baktığımızda zeytin dalları üzerindeydi zaten. Polis ekipleri incelediğinde de nabzı atmıyormuş zaten" dedi.

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