  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kansere karşı birlikte savaşıyorlar

Kansere karşı birlikte savaşıyorlar

30.12.2022

Kansere karşı birlikte savaşıyorlar

İZMİR'DE 7 yıl önce mide kanserine yakalanan Veli Ellezer (78) ile 5 yıl önce meme kanseri tanısı koyulan eşi Elif Hanım Ellezer (72) hastalıkla mücadelede birbirlerinin dayanakları oldu. Prof. Dr. Bülent Karabulut iki hastasının da tedavilerinin başarılı olduğunu belirterek, "İkisi de şifa noktasındalar. Birbirlerine hayat arkadaşlığı yapıyorlar" dedi.

UMRE HAZIRLIĞI YAPIYORLAR
Veli Ellezer, "46 yıllık evliyiz. Bu süreçlerde nikah masasında verdiğimiz sözü tutuyoruz. Hastalıkta, sağlıkta diye. Tetkiklerimizin sonucunda aldığımız güzel haberlerden sonra Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA