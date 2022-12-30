Kansere karşı birlikte savaşıyorlar

İZMİR'DE 7 yıl önce mide kanserine yakalanan Veli Ellezer (78) ile 5 yıl önce meme kanseri tanısı koyulan eşi Elif Hanım Ellezer (72) hastalıkla mücadelede birbirlerinin dayanakları oldu. Prof. Dr. Bülent Karabulut iki hastasının da tedavilerinin başarılı olduğunu belirterek, "İkisi de şifa noktasındalar. Birbirlerine hayat arkadaşlığı yapıyorlar" dedi.

UMRE HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Veli Ellezer, "46 yıllık evliyiz. Bu süreçlerde nikah masasında verdiğimiz sözü tutuyoruz. Hastalıkta, sağlıkta diye. Tetkiklerimizin sonucunda aldığımız güzel haberlerden sonra Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz" dedi.