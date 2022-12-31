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İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu! 50 ayrı adreste 40 tutuklu!

İzmir polisi uyuşturu ticaretine geçit vermiyor. Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 600 personelin katılımıyla 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

31.12.2022, 12:03

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yakalanan 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 50 ayrı adreste 40 tutuklu!

İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine geçit vermiyor.

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 50 ayrı adreste 40 tutuklu!

Ekipler bu çerçevede; Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese 600 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yaptı.

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 50 ayrı adreste 40 tutuklu!

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de yer aldığı baskınlarda, çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve tüfekler ele geçirildi.

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu! 50 ayrı adreste 40 tutuklu!

Bu operasyonlar çerçevesinde 40 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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