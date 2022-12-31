İzmir’de elektrik kesintisi 31 Aralık Cumartesi

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 31 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 ARALIK CUMARTESİ
BERGAMA
31.12.2022 10:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2. CADDE YATILI İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI
BORNOVA
31.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/21,129/16,129/14,129/18,129/22,129/25,129/30,129/27, 129/23 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
31.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI
TORBALI
31.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI SIMGE ,FATMA TONKUŞ CADDELERI,325 ,9225 SK