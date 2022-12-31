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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 31 Aralık Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 31 Aralık Cumartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

31.12.2022, 10:06

İzmir’de elektrik kesintisi 31 Aralık Cumartesi

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 31 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 31 ARALIK CUMARTESİ
BERGAMA
31.12.2022 10:00 13:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2. CADDE YATILI İLKÖĞRETİM OKULU ARKASI

BORNOVA
31.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129,129/21,129/16,129/14,129/18,129/22,129/25,129/30,129/27, 129/23 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
31.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85. YIL CUMHURIYET MAH. SANAYI CAD. VE CIVARLARI

TORBALI
31.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI SIMGE ,FATMA TONKUŞ CADDELERI,325 ,9225 SK

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