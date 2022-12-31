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Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi sıkı denetim! 14 eğlence merkezinde sahte içki ele geçirildi

İzmir'de yılbaşı öncesi sıkı denetim! 14 eğlence merkezinde sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi ekiplerin sahte içki denetimleri artarak devam ediyor. İzmir'de de kentte bulunan eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 14 mekanda sahte içki ele geçirildi.

DHA

31.12.2022, 08:58

İzmir’de yılbaşı öncesi sıkı denetim! 14 eğlence merkezinde sahte içki ele geçirildi

İzmir'de yılbaşında sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçesinde bulunan 214 eğlence merkezi didik didik arandı.

75 ekip ve 280 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında, daha önceden sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen 14 eğlence merkezinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 354 şişe sahte içki, 77 litre pet şişe ve damacanalarda sahte içki, 175 litre sahte etil alkol, 3 bin 703 sahte etil alkol bidon etiketi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, konuya ilişkin 17 şüpheliye adli işlem uygulandığı ve 1 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

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