  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’in Çernobil’inde mutlu sona geliniyor

İzmir’in Çernobil’inde mutlu sona geliniyor

31.12.2022

İzmir’in Çernobil’inde mutlu sona geliniyor
Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Dr. Zafer Demircan, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikasıyla ilgili yürütülen sürecin sonuna gelindiğini kaydetti. Demircan, kısa sürede alanın temizleneceğini belirtti. Emrez Mahallesi'nde 1940'lı yıllarda faaliyet göstermeye başlayan Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret A.Ş'ye ait arazideki nükleer atıkların temizlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Demircan, "Kirlenmiş alanların temizlenmesine yönelik bir düzenleme yapmamız gerekiyordu. Biz onu yaptık. İlgili şirket de sahaya girip temizlik işlerini uluslararası kriterlere, standartlara uygun şekilde yerine getirecek" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA