İzmir’in Çernobil’inde mutlu sona geliniyor

Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Dr. Zafer Demircan, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikasıyla ilgili yürütülen sürecin sonuna gelindiğini kaydetti. Demircan, kısa sürede alanın temizleneceğini belirtti. Emrez Mahallesi'nde 1940'lı yıllarda faaliyet göstermeye başlayan Aslan Avcı Döküm Sanayi Ticaret A.Ş'ye ait arazideki nükleer atıkların temizlenmesine ilişkin süreç devam ediyor. Demircan, "Kirlenmiş alanların temizlenmesine yönelik bir düzenleme yapmamız gerekiyordu. Biz onu yaptık. İlgili şirket de sahaya girip temizlik işlerini uluslararası kriterlere, standartlara uygun şekilde yerine getirecek" dedi.

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