Çiçek, kestane ve mısır satıcılarına tek tip giysi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, meclis kararıyla kentin geçici süreli işgal noktalarında kestane, mısır ve çiçek satan hak sahibi 153 kişiye hijyen ve pazarlama eğitimi verdi. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yönetmelikte tanımlanan komisyonca müsaade edilen ürünlerin ticaretinin standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak yapılması ve yürütülen sosyal ekonomik faaliyetlerin disipline edilmesi konusunda uygulanacak esaslar düzenlendi. Eğitimin ardından satıcılara Meslek Fabrikası Binası'nda tek tip kıyafet ve kimlik kartı verildi. Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, satış yapılacak stantların da 2023 yılının başında hazır olacağını belirterek "Süreç sizlerin fedakârlığı ile sürecek" dedi.

DİĞER