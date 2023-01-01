İki kongre Atatürk’ün hatırasına yakışmaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki 23 Şubat'ta ilkini 100. yıldönümünde düzenleyeceği İzmir İktisat Kongresi'nin hazırlıkları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "korsan" kongre ısrarından vazgeçmiyor. Soyer en son devletin düzenleyeceği kongre karşısında gerçekleştireceği korsan kongreye meşruiyet kazandırmak için düzenlenme tarihini öne çekerken dikkat çekici bir çıkış geldi. CHP'nin 6'lı masadaki ortağı İyi Parti'nin üst düzey isimlerinden biri olan TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, aynı anda iki kongre düzenlenmesinin yanlışlığına vurgu yaptı.

'BEN BİRLİKTEN YANAYIM'

İzmir İktisat Kongresi'nin iki farklı yönden düzenlenmesine tepki gösteren Dervişoğlu, "Ben her zaman birlik ve beraberlikten yanayım. Parti içinde böyle bir tavır sergileyen biri olarak ve İzmir sevdalısı olarak ayrışmayı doğru bulmuyorum. Atatürk'ün iktisat kongresini topladığı yerde farklı kurumların kongre düzenlemesi yadırgıyorum. İki ayrı iktisat kongresi hem İzmir'e hem Cumhuriyet'e hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yakışmaz" diye konuştu.

SOYER 2 GÜN ÖNE ÇEKTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devletin ekonomi konusundaki en yetkili kurumu olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği kongreye karşı en son 'tarih oyunu' kartını sahaya sürdü. Devletin düzenleyeceği kongrenin tam 100. yıldönümünde yani 17 Şubat'ta başlaması planlanırken Soyer, kendi düzenleyeceği kongrenin başlama tarihini daha önce planlanandan 2 gün öne, yani 15 Şubat'a çekti.

OTOPARK OLARAK KULLANILIYORDU

1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 1979'da yıkılan İzmir'in simge yapısının arsası İzmirli belediyelerin onayıyla yıllardır otopark olarak kullanılıyordu. Bu durumu fark eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bu arsanın devlet tarafından satın alınmasını sağladı. Burada kongrenin ilk düzenlediği bina tekrar aslına uygun şekilde inşa ediliyor. 17 Şubat'a yetiştirilecek binada Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası katılımla İzmir İktisat Kongresi toplanacak.

ERHAN GÜLENÇ