İzmir’de yılın ilk bebeği ’Aras Bulut’ dünyaya geldi

Özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01'de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.

Yeni yılın ilk dakikalarında oğlu Aras Bulut'u kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve yeni yıla çok güzel bir hediye ile girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Baba Süleyman Karaca da yeni yılın yeni umutlar getirdiğini, bebeklerinin kendileri için çok büyük bir hediye olduğunu ifade ederek, "Çok değişik duygular içerisindeyim. Oğlum Kaan Mert de çok sevindi, çok mutlu oldu, abi oldu. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Eşim de 1 Ocak doğumlu. Anneyle bebek aynı tarihte doğdu. Bu da güzel bir tesadüf oldu." diye konuştu.

Doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda ise 2023'e güzel bir sürprizle merhaba dediklerini kaydetti.

Bebeğin sağlıkla dünyaya geldiğini belirten Canda, "Hem kendi adıma hem de hastanem adına herkesin yeni yılını kutluyorum. Tüm insanlara yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Aras Bulut bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Bebek de annemiz de sağlıklı her şey yolunda." ifadelerini kullandı.