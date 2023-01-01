İzmir’deki vinç faciasında hayatını kaybeden 3 işçinin daha cenazeleri teslim edildi

Alınan bilgiye göre, hayatını kaybeden işçiler Ümit Kara, Ali Şükrü Duru ile Fesih Çiftçi'nin cenazeleri üzerinde yapılan otopsi işlemi tamamlandı. DNA örneği de alınan cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumunda yakınlarına teslim edildi.

İşçilerden Ümit Kara'nın cenazesinin Çorum, Ali Şükrü Duru'nun cenazesinin İstanbul, Fesih Çifçi'nin cenazesinin ise Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 30 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. Vinç parçalarının işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y, iş güvenliği uzmanı F.M.A. ve vinç firması sahibi İ.K. tutuklanmıştı.

Ölen işçilerden Aslan Akkaya, Baykal Gündüz ve Yıldırım Sarı'nın cenazeleri, kimlik teşhislerinin ardından dün ailelerine teslim edilmişti.