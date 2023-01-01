Vinç faciasının soldurduğu 6 hayat

İzmir Bornova'da bulunan Kule Rezidance inşaatındaki vinç kazasında acı detaylar ortaya çıktı. Vincin yükseltilmesi çalışması sırasında kopan parçaların yola ve şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinin isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz, Aslan Akkaya, Ali Şükrü Duru ve Ümit Kara olduğu belirtildi.

Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vincin arka ağırlığının Yıldırım Sarı'nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ve kimlikleri güçlükle tespit edilen talihsiz işçilerin cenazeleri yakınları tarafından alındı.

VİNCİ YÜKSELTMEK İSTEMİŞLER

Akıl almaz kaza, Cuma günü 17.15 sıralarında Bornova Kamil Tunca Bulvarı ile Abdi İpekçi Bulvarı'nın kesiştiği noktada bulunan Kule Rezidance inşaatında yaşandı. Yükseltilmek istenen vincin üst bölümü, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine ve bazı parçaları da etrafa düştü. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük korku ve panik yaratan kaza için olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 kişinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Vinç parçalarının düştüğü konteynerde olduğu bilinen 2 işçi için enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından yaklaşık 10 saat sonra iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Tanınmayacak halde olan cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

FİRMA SAHİBİ ARANIYOR

KAZA ile ilgili inşaatın şantiye şefi, firma yetkilisi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, facia ile ilgili inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın'ın gözaltına alındığını söyledi. Vinç firması sahibi İrfan Kasırga'nın ise İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Köşger, vinç kazasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini, kolluk kuvvetlerinin ve adli makamlar çalışmalarını sürdüğünü kaydetti. Öte yandan faciaya neden olan vincin söküm çalışmalarına da başlanırken, yıkılma riski nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

AĞABEY ÖLDÜ KARDESİ YARALI

HAYATINI kaybeden işçilerden Yıldırım Sarı'nın, aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında iki kardeşin birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü belirtildi.

Vinç faciasında Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı'nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

2 AY ÖNCE BABA OLMUSTU

FACİADA hayatını feci şekilde kaybeden işçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu ve yaklaşık 2 ay önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

Kazada diğer ölenlerden Fesih Çiftçi'nin de Baykal Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERILDI

HAYATLARINI kaybeden Yıldırım Sarı'nın Bitlis, Baykal Gürbüz'ün Ankara, Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'nun cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ümit Kara'nın cenazesinin ailesinin isteğine bağlı olarak memleketi Çorum'da ya da İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Fesih Çiftçi'nin de memleketi Ağrı'da defnedileceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL