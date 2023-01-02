Bakan Yardımcısı Erdil yılbaşı denetimine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İzmir'de yılbaşı kutlamaları boyunca en üst düzey güvenlik tedbirleri alındığını kaydetti. Erdil'e, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da eşlik etti. ERDİL, güvenlik güçlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da görevlerinin başında olduğunu, İzmir'de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını yerinde incelemek için sahada olduklarını söyledi.

DİĞER