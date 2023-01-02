İzmir’deki vinç kazasında ölen Fesih Çiftçi’nin cenazesi Iğdır’da defnedildi

İzmir'in Bornova ilçesindeki inşaatta vincin kırılması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Fesih Çiftçi'nin (36) cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işleminin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, Iğdır'a getirildi.

Çiftçi'nin cenazesi, Nuh Nebi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Iğdır Asri Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Fesih Çiftçi'nin amcasının oğlu Mücahit Çiftçi, defin sonrasında gazetecilere, kazanın yaşandığı şantiyede merhumla birlikte çalıştıklarını ve kendisinin de kazada yaralandığını söyledi.

Kazanın yaşanmasından önceki süreci anlatan Çiftçi, "4 ay önce konteyneri getirip tam vincin dibine koydular. O zaman gelen şantiye şefi ve iş güvenlik uzmanına bunun (konteyner) burada olmayacağını söyledik. Bize gereken önlemleri alacaklarını söylediler. Sacdan bir çatı yaptık, 4 ay boyunca o çatıya moloz, briket, tahta düşmeye başladı." dedi.

Çiftçi, olay gününe ilişkin, "Saat 5'te işten çıktık, yemeğe gittik. 17:20'de koğuşa geldik, uzandık. Hafif bir gürültü oldu. Bir şeyler düşmeye başladı, umursamadık. Her gün olan bir şey olduğu için umursamadık. Ağırlaşmaya başladı, ayağa kalkınca kendimi enkazın altında buldum, kıyamet koptu. Ondan sonra da beni hastaneye kaldırdılar. Bu bir iş kazası değil cinayettir." diye konuştu.

Yaşanan kazada ihmal olduğunu savunan Çiftçi, şunları söyledi:

"Çok büyük bir ihmal var, saat 17.00'den sonra çalışma oldu, mesai saatleri dışında. Normalde gelip bize çalışma olduğu için o alanı boşaltmamızı söylemeleri gerekiyor, onu yapmadılar. Vincin kaldırılmasından, yükseltilmesinden haberimiz yoktu. Bize söyleseydiler, iş güvenlikçi gelseydi orayı boşaltırdık, bu olay yaşanmazdı."





İzmir'e çalışmak için gittiği öğrenilen Fesih Çiftçi'nin Cumhuriyet mahallesindeki evinde taziye çadırı kuruldu.