Stada yanıcı madde sokan ambulans şirketi kapatıldı

Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servisi süresiz olarak kapatıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, stada yanıcı ve parlayıcı malzemeleri sokan ambulans şirketiyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.



TUVALETTE SAKLANDI

Vali Köşger, açıklamasında, "Olaylı Göztepe- Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Alo Ses Ambulans Servis Valiliğimizce süresiz kapatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi. İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında, geçen 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Olayda 19 kişi tutuklandı.



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