100 yıllık bayrağımız şerefle sergileniyor

İZMİR 9 Eylül Üniversitesi tarafından, 9 Eylül 2020'de açılan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi tarihe ışık tutuyor. Dokuzçeşmeler Yerleşkesi'ndeki Eylül Köşk içindeki müzede, geçmişte yer alan Türk devletlerini ve dünya medeniyetlerinin simgeleri ve çeşitli belgeler sergileniyor.

KADINLAR GİZLİCE DİKMİŞLER

MÜZEDE, Türk bayrağının simgesi olan ay yıldızın yer aldığı tarihi eserlerin sergilendiğini belirten Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü öğretim görevlisi Ömer Durmaz, ana koleksiyonun Haluk Perk'in bağışlarından oluştuğunu söyledi. Durmaz, "İzmir işgal edildiği dönemde, işgal güçleri Türk bayrağının asılmasını yasaklamışlardı. İzmirli kadınlarımız buldukları kırmızı, beyaz kumaşlarla gizlice bayrak dikmişlerdir. Türk askeri İzmir'e girdiğinde savaş kazanıldığında bu bayraklarla halkımız askerlerimizi karşılamışlardı. O günlerden kalma kanlı bir bayrağımızı şanla ve şerefle sergiliyoruz. O bayrağımız 100'üncü yılını doldurdu" dedi.

BÜYÜK ILGI GÖRÜYOR

BAYRAKBİLİM ve Türk Bayrakları Müzesi'nin 2,5 yıldır büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Durmaz, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına hazırlık amacıyla müzeyi oluşturmuştuk. 1000'e yakın ay yıldızlı eserin müzemizde yer alıyor. Okullardan çok fazla gelen öğrenciler var ve onlar atölye çalışmalarımız var" dedi.