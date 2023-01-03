Başkan Gümrükçü’ye çekiçli-satırlı ziyaret!

İZMİR'İN Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye yeni yıl ziyaretine gelen İnan K'nin üzerinden çıkanlar 'yok artık' dedirtti. Güvenlik görevlilerin şüphesi üzerine belediye binasına girerken durdurulan İnan K'nin üzerinden satır, çekiç ve bıçak gibi aletler çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan İnan K. tutuklanma talebi ile gönderildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖREVLİLER ŞÜPHELENDİ

ÇİĞLİ ilçesi Güzeltepe semtinde oturan İnan K, yanına aldığı delici ve kesici aletlerle birlikte Çiğli Belediyesi'ne gitti. İnan K, belediyenin giriş kapısında bekleyen güvenlik görevlilerine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile görüşüp yeni yılını kutlayacağını söyledi. İnan K'nin hareketlerinden şüphelenen görevliler ziyaretçinin x-ray cihazından geçmesini istedi

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İNAN K'nin üzerinden satır, çekiç ve bıçak gibi delici ve kesici aletler çıktı. Şüpheli İnan K, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. Mahkeme İnan K'yi tutuksuz yargılamak üzere adli kontrol şartı ile serbest bıraktı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

OLAYIN ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yaşanan olayı sosyal medya hesabından "Yeni yıl kutlaması için gelen şahıs üzerinden çıkanlar" diyerek paylaştı. Gümrükçü paylaşımında, "Yeni yılı kutlama bahanesiyle belediyemize gelen bir şahsın üzerinden çıkanlar nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiyor mu? Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın dikkati ve polis memurlarının zamanında müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilmiş. Şahsı tanımam, onun da beni tanıdığını düşünmem. Belediye emekçilerimize bir şey olmaması tek tesellim. Kurumda çalışan bir arkadaşımıza dahi zarar gelirse hesabını sorarım. Biz tehditlerle, saldırılarla geri adım atmayız. Bizi halk seçti, halk korur" diye konuştu.