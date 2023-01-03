İzmir’de 113 kaçak göçmen kurtarıldı, 37 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1- 2 Ocak tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salları ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salları ve lastik botlardaki 113 kaçak göçmeni kurtardı.





Öte yandan ekipler, Dikili ilçesinde açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine tekrar harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak göçmeni yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.