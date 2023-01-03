Neptün hanım Başkanı geçti! / Kulağıma Gelenler

ERHAN GÜLENÇ YAZDI/ KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı eşi Neptün Soyer'in kendi ilçeleri Seferihisar'daki "forsu" ilçede herkesin dilinde. Seferihisar'daki etkinliklerde çoğu zaman Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den bile önce konuşma yapan hatta birlikte bazı etkinlikler için yürürken bile ilçe belediye başkanının önünde yürüyen Soyer'in Yetişkin'i gölgede bıraktığı ifade ediliyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Büyükşehir'in ilçedeki küçükbaş hayvan dağıtım töreninde Neptün Soyer'in adeta belediye başkanı kendisiymiş gibi davrandığı belirtiliyor. Bu tablo için "Seferihisar'da belediye başkanı Neptün Hanım mı İsmail Yetişkin mi belli değil" şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu durumdan Yetişkin ile birlikte CHP örgütünde de rahatsızlık duyulduğu konuşuluyor.