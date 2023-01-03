Soğuklar etkisini gösterdi! Köyceğiz Gökçeova Gölü, buz tuttu

Muğla'nın Sandras Dağı'na günübirlik piknik yapmak için ziyaret eden vatandaşlar Gökçeova Gölü'nün donduğunu ve yer yer buz tuttuğunu gördü.

Güneşli havada buz tutan göl kenarında piknik yapan vatandaşlar keyifli bir gün yaşadı. Vatandaşlar tarafından Ocak ayının ilk haftasına girilmesine rağmen kar yağışının olmaması ise şaşkınlıkla karşılanıyor.

Köyceğiz Sandras Dağı'nda bu yıl beklenen kar yağışı gecikti. Önceki yıllarda Ocak ayının ilk haftasında kar olan bölgelerde yağış görülmedi. Kar yağmamasına şaşırdıklarını belirten vatandaşlar artık kar beklediklerini ifade ettiler.

Kar yağışının geç gelmesinin kuraklığa sebep olacağını belirttiler. Günübirlik piknik yapmak amacıyla Gökçeova Gölü'nü ziyaret eden Aytekin Türk, "Geçen sene burada bu mevsimde kar vardı. Ancak bu sene hava şartlarından dolayı kar yağışı gecikti. Bu durum kuraklığa işaret etmektedir. Kar ve yağmur olmazsa su yetersiz kalır, sıkıntılar yaşanır" dedi.