Sürücü kaynaklı trafik tıkanıklıklarına denetim

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin daha güvenli ve hızlı seyretmesi için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile güçbirliği yaparak Elektronik Denetleme Sistemi'ni (EDS) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sürücü kaynaklı tıkanıklıkların önüne geçebilmek için başlatılacak proje ile sistem kullanarak parklanma, hız koridoru ve kırmızı ışık noktalarındaki ihlaller denetlenebilecek. Trafikte akılcı çözümler üretme hedefiyle İzmir trafiğinin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlayacak Elektronik Denetleme Sistemi için düğmeye basıldı. İzmir trafiğinde kullanıcı kaynaklı sorunların çözülerek kaza ve trafik tıkanıklıklarının önlenmesi için kurulacak EDS için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne arasında ön protokol imzalandı.

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