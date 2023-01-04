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Haberler İzmir 2023'ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir'de ele geçirildi!

2023'ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir'de ele geçirildi!

İzmir'de kaçakçılığın önüne geçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, Kemalpaşa ilçesinde yüklü miktarda kaçak tütün bulundurulduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Depoya düzenlenen operasyonda 39 bin 601 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

04.01.2023, 12:14

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında 40 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

2023’ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir’de ele geçirildi!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesi'nde bir depoda yüklü miktarda kaçak tütün bulundurulduğunu tespit etti.

2023’ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir’de ele geçirildi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya baskın düzenledi.

2023’ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir’de ele geçirildi!

Operasyonda depoda yapılan aramada, 39 bin 601 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken olay ile ilgili M.K.Ö. ve H.G. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

2023’ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir’de ele geçirildi!

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü aktarıldı.

2023’ün ilk dev kaçakçılık operasyonu! Tonlarcası İzmir’de ele geçirildi!

YENİ YILIN İLK BÜYÜK YAKALAMASI
Öte yandan gerçekleştirilen operasyon 2023 yılının Türkiye'deki ilk büyük kaçakçılık yakalaması olarak nitelendirildi.

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