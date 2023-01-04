Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin’in hediyesini çaldılar!

MANEVİ DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ

Bisikletinin piyasa değerinin 15-20 bin lira olduğunu ancak manevi değerinin ölçülemez olduğunu söyleyen Uçar, "Fethi Seki'nin alırken bana destek olduğu elektrikli bisikletim yaz ayında çalındı. Şikayette bulundum, çocuk yakalandı ve dava açıldı. Mahkeme tarihini görünce çok şaşırdım çünkü duruşma şehidimizin doğum gününe denk geliyordu. O an onun hediyesine sahip çıkmadığımı düşünüp çok üzüldüm. Mahkemede de manevi değeri olan bir araç olduğunu belirttim. Onun desteği ile aldığım bir araç olmasaydı belki şikayetimden vazgeçerdim ama bunu yapmadım. Duruşmanın Fethi Sekin'in doğum gününe denk geldiği için hüzünlendim. Bisiklet hala ortada yok. Onu geri almak istiyorum" dedi.