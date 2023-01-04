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Haberler İzmir Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin'in hediyesini çaldılar!

Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin'in hediyesini çaldılar!

Fethi Sekin'in desteği ile aldığı elektrikli bisikleti çalınan Öztürk Uçar, hırsızdan şikayetçi oldu. "Aracın manevi değeri var" diyerek işin peşini bırakmayan Uçar, olayı mahkemeye kadar taşıdı. İlk duruşma şehidin doğum günü olan 1 Kasım tarihinde gerçekleştirildi.

İHA

04.01.2023, 17:04

Şehit Fethi Sekin'in desteği ile aldığı elektrikli bisikleti çalınan Sekin'in arkadaşı Öztürk Uçar, "Aracın manevi değeri var" diyerek bisikleti çalan şahıstan şikayet oldu. Mahkemenin ilk duruşması ise Sekin'in doğum günü olan 1 Kasım'da görüldü.

Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin’in hediyesini çaldılar!

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain terör saldırısını kahramanca engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Adliye yanından bulunan kafede uzun yıllar çalışan ve Sekin ile arkadaş olan Öztürk Uçar'ın elektrikli bisikleti, geçen 19 Haziran'da çalındı. Satın alırken şehidin maddi desteğini gören Uçar, bisikleti çalan 17 yaşındaki şahıstan şikayetçi oldu. İzmir 2. Çocuk Mahkemesinde görülen ilk duruşma ise Fethi Sekin'in doğum günü olan 1 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. 1 Kasım 2022'de görülen davada Uçar, bisikletin kendisi için manevi değere sahip olduğunu belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin’in hediyesini çaldılar!

MANEVİ DEĞERİ ÖLÇÜLEMEZ
Bisikletinin piyasa değerinin 15-20 bin lira olduğunu ancak manevi değerinin ölçülemez olduğunu söyleyen Uçar, "Fethi Seki'nin alırken bana destek olduğu elektrikli bisikletim yaz ayında çalındı. Şikayette bulundum, çocuk yakalandı ve dava açıldı. Mahkeme tarihini görünce çok şaşırdım çünkü duruşma şehidimizin doğum gününe denk geliyordu. O an onun hediyesine sahip çıkmadığımı düşünüp çok üzüldüm. Mahkemede de manevi değeri olan bir araç olduğunu belirttim. Onun desteği ile aldığım bir araç olmasaydı belki şikayetimden vazgeçerdim ama bunu yapmadım. Duruşmanın Fethi Sekin'in doğum gününe denk geldiği için hüzünlendim. Bisiklet hala ortada yok. Onu geri almak istiyorum" dedi.

Bu kadarı da vicdansızlık! Şehit Fethi Sekin’in hediyesini çaldılar!

BİSİKLETİ ÇALAN ŞAHIS KAMERADA GÖRÜLDÜ
Fethi Sekin'in bugüne dek kendisine hediye ettiği birçok eşya olduğunu belirten Uçar, "Bana kaskını, montunu, kazağını hediye etmişti. Aradan 6 yıl geçti. Acımız hala taze. Şehidimizin çok sevdiği lap-lup köfteyi şu an çalıştığım işyerinde yapıyorum. Dükkana onun fotoğraflarını ve doğum gününde attığım son mesajın fotoğrafını astım. Onun varlığını hala her yerde hissediyorum" diye konuştu. Öte yandan elektrikli bisikleti çalan şahsın Uçar'ın çalıştığı dükkanın önündeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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