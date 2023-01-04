Gümrükçü: Bu işin peşini bırakmayacağım

İZMİR Çiğli belediyesine satır ve delici aletlerle birlikte girmeye çalışan İnan K, belediyenin giriş kapısında bekleyen güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde durduruldu.

Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile görüşüp yeni yılını kutlayacağını söyleyen İnan K'nin üzerinden satır, çekiç ve bıçak gibi aletler çıkınca, olay yerine çağırılan polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İnan K, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e özel açıklamalarda bulunan Başkan Utku Gümrükçü, "İnan K'nin üzerinden satır, çekiç ve bıçak gibi delici ve kesici aletler çıktı, herhalde normal bir ziyaret olmayacaktı. Bu adamın polisteki kayıtları belli, adli kontrol şartı ile serbest kalması normal değil. Tutuklanması için illaki beni şişlemesi bıçaklaması mı gerekiyor. Buna anlam veremedim" dedi. Bu olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Gümrükçü, karara itiraz edeceklerini söyledi.

FATİH ŞENDİL