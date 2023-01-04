İzmir milyonları ağırladı! Turizmde yeni rekor kırıldı!

Her ülkede bir artış var. İlk dört ülkeye baktığımızda, Almanya, İngiltere, Hollanda Fransa şeklinde sıralanıyor. Tüm ülkelerden İzmir'e turist alkışında bir artış görüyoruz. Tüm zamanların rekorunun kırılmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın güvenli turizm seyahat sertifikaları çok etkili oldu. 2020 ve 2021 yılında da İzmir turizmi, güvenli turizm sertifikaları ile sıfır olmadı, ayakta kalmayı başardı. İzmir, turizm sektörünün ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. 2022'de de müthiş bir patlama yaptı. Önümüz, ufkumuz açık görünüyor. 2023 ve ötesi İzmir turizminin çok daha iyi yerlere geleceğinin sinyallerini alıyoruz" diye konuştu.