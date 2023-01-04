İzmir milyonları ağırladı! Turizmde yeni rekor kırıldı!

İZMİR TURİZMİ REKOR KIRDI
İzmir turizmi, pandemi öncesi 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 224 bin 634 yabancı turist ağırlarken, tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Pandemiyle birlikte 2020 yılında bu rakam 297 bin 442'ye kadar gerilerken, 2021 yılında ise 698 bin 351 yabancı turist İzmir'e geldi. Aşılanma oranlarının artması, pandemi etkisinin azalması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında İzmir turizmi, tüm zamanların rekoru kırılarak 1 milyon 465 bin 6 yabancı turisti ağırladı. Artış oranı, pandemi öncesi 2019'a göre yüzde 19, 2020'ye göre yüzde 134 ve 2021 yılına göre ise yüzde 109 oldu.
Geçen yıl İzmir'e gelen yabancı turistlerden 1 milyon 337 bin 186'ı hava yolunu kullanırken, 127 bin 820 kişi ise deniz yolunu tercih etti.