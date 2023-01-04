Yerken bir daha düşünün! Fiyatı gram altını solladı!

YERLİ ÜRÜNLER YAKLAŞTIKÇA FİYATI DÜŞER

Kirazı mevsimsiz bir şekilde ihtiyacı gidermek adına ithal ettiklerini söyleyen manav Nizami Buran, "Normalde mevsimi Nisan - Mayıs aylarında olan kirazı Şili'den getirttik. Salihli cinsi olan bu kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. İthalat bedelleri yükseldiği için fiyatı bin 250 lira civarında. Gram altını şuan geçiyor fiyatı. Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer. Soğuk havada muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre elimizde ürün bulunduruyoruz" diyerek ithal kirazı daha çok hamilerin ve hastaların talep ettiğini söyledi.