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Haberler İzmir Elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

5.1.2023

Elektrikli bisikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
KAZA dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gedik Mahallesi'nde bulunan mezarlık yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akça (28) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. KAZAYI görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde güvenlik önlemleri alınırken, Akça'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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