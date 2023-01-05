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Haberler İzmir İZKON uyuşturucu ve teröre savaş açtı

İZKON uyuşturucu ve teröre savaş açtı

5.1.2023

İZKON uyuşturucu ve teröre savaş açtı

İZMİR'DEKİ 4 bin dernek ve 98 federasyonun bir araya gelmesiyle kurulan ve 2015 yılından beri faaliyetini sürdüren İzmir Konfederasyonu (İZKON), terör ve uyuşturucuya karşı savaş açtı. İZKON Genel Başkanı Ferhan Ademhan, düzenlediği basın toplantısında PKK terör örgütüne kayıtsız şartsız silah bırakma çağrısında bulunurken, 8 Ocak tarihinde de Atatürk Kültür Merkezi'nde tüm muhtarların katılımıyla uyuşturucuya karşı topyekün bir mücadele başlatmak için çalıştay düzenleyeceklerini açıkladı.

TOLGA TEKİN

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