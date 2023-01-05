İzmir ve Manisa'da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Günlerdir süren sis nedeniyle geçtiğimiz günlerde meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.