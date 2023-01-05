İzmir ve Manisa'da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

İzmir ve Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan sis manzaraları büyük beğeni topladı.
İzmir ve Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan sis manzaraları büyük beğeni topladı.
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü.
Küçük Menderes Havzası'nda yer alan ve çok sayıda kuş için barınma ve üreme alanı oluşturan Belevi Göl'nde ise sisle birlikte güzel bir manzara oluştu.
Öte yandan benzer görüntüler Manisa'dan geldi.
Spil Dağı Milli Parkından adeta sis denizinin altında kalan Manisa, yüksek kesimlerden kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Günlerdir süren sis nedeniyle geçtiğimiz günlerde meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşarken sisli havanın önümüzdeki günlerde etkisini azaltması bekleniyor.
Görüş mesafesinin azaltığı şehirlerde sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.