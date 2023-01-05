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Haberler İzmir İzmir ve Manisa'da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

İzmir ve Manisa'da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

İzmir ve Manisa'da özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Küçük Menderes Havzası'ndaki Belevi Gölü'nde ve Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara görsel şölen yaşattı.

05.01.2023, 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023, 12:42

İzmir ve Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan sis manzaraları büyük beğeni topladı.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdü.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Küçük Menderes Havzası'nda yer alan ve çok sayıda kuş için barınma ve üreme alanı oluşturan Belevi Göl'nde ise sisle birlikte güzel bir manzara oluştu.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Öte yandan benzer görüntüler Manisa'dan geldi.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Spil Dağı Milli Parkından adeta sis denizinin altında kalan Manisa, yüksek kesimlerden kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Günlerdir süren sis nedeniyle geçtiğimiz günlerde meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşarken sisli havanın önümüzdeki günlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Manisa’da yoğun sis! Kartpostallık görüntüler hayran bıraktı

Görüş mesafesinin azaltığı şehirlerde sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

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