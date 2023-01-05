İzmir’de ağlara takıldı! 2 ton ağırlığında ve boyu 10 metre!

İNSANLARA ZARAR VEREN TÜR DEĞİL

Yakalanan köpekbalığı ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sencer Akalın, "Bu türler insanlara zarar veren türler değildir. Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılarlar. Bütün dünya okyanus ve denizlerinde gözükebilir; nadirdir. Diğer birçok köpek balığında olduğu gibi üreme özeliklerinden dolayı nesli tehlike altında olan, nadir bir balık türüdür. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasına gerek yok. Bu tür balıklar yakalandıktan sonra eğer canlıysa, mümkünse denize bırakılmaları gerekir" dedi.

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