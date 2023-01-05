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İzmir'de yaşadığı evi kundaklayan madde bağımlısı genç tutuklandı

İzmir Torbalı'da 20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs yaşadığı evi kundakladı. Yangın sırasında kendisini ardiyeye kilitleyen şüpheli gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

05.01.2023, 14:22

İzmir’de yaşadığı evi kundaklayan madde bağımlısı genç tutuklandı

Olay, dün ilçeye bağlı İzmir Torbalı'da Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen İ.G. (20), iddiaya göre kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Yangını fark eden çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Evi ateşe veren İ.G. ise kendisini evin hemen yanı başında bulunan ardiyeye kilitledi. Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen İ.G., yaklaşık 1 saat burada bekleyerek polis ekiplerine direndi. Daha sonra ekiplerin ikna etmesi sonucunda teslim olan İ.G., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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