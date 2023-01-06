6 metrekare alanda 350 kadının hayatına dokundu

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar, mahallesinde çok sayıda okuma- yazma bilmeyen kadın olduğunu fark edince eğitim seferberliği başlattı. Akar, 2015 yılında mahalleli bir kadına okuryazarlık öğretmeye başladı. Zamanla Akar'ın eğitim seferberliği mahalle kadınlarının kulağına gitti.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Talep çok olunca Karabağlar Halk Eğitim Merkezi ve Refet Bele Mahallesi Muhtarlığı arasında bir protokol imzalandı ve merkezin öğretmenleri mahalleye gelerek kadınlara okumayazma öğretmeye başladı. Muhtarlığın mevcut alanı sınıfa çevrildi, muhtarlık binası da sınıfın üst bölümüne inşa edildi. Kadın muhtarın girişimiyle 6 metrekarelik alanda şimdiye dek 350 hayat değişirken, kadınlar okuryazar olmanın tadına vardı. Kadınların okuryazar olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan muhtar Akar, "Bu yüzden bu kadınların sayısının artmasını istiyoruz. Kalbimiz, evimiz, muhtarlığımız herkese açık" dedi.