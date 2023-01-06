Akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan kavga, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. İki akraba grubu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bıçakların çekilip ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı. Olay, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Karateke köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan iki akraba grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı, kısa sürede yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede, Hatice G. (58), Yağmur Ş. (22), Şükriye G. (86) ve Tuncay Güngör (62) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda ağır yaralanan Tuncay Güngör, hastanede hayatını kaybederken, Yağmur Ş.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KÖYDE TANSİYON ARTTI

Jandarma köyde artan tansiyon üzerine geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı

NADİR UYSAL