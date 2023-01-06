  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Karateke köyünde yaşanan olayda Hatice G, Yağmur Ş, Şükriye G. ve Tuncay Güngör yaralandı. Ağır yaralanan Tuncay Güngör, hayatını kaybederken, Yağmur Ş’nin durumu ise ciddiyetini koruyor

6.1.2023

Akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan kavga, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. İki akraba grubu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bıçakların çekilip ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi öldü, 3 kadın yaralandı. Olay, ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Karateke köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde yaşayan iki akraba grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR
Taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı, kısa sürede yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede, Hatice G. (58), Yağmur Ş. (22), Şükriye G. (86) ve Tuncay Güngör (62) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayda ağır yaralanan Tuncay Güngör, hastanede hayatını kaybederken, Yağmur Ş.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KÖYDE TANSİYON ARTTI
Jandarma köyde artan tansiyon üzerine geniş güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı

NADİR UYSAL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA