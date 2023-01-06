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İzmir'de boya fabrikasında dehşete düşüren patlama! Yaralılar var...

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Nitroselüloz boşaltımı esnasında yaşanan patlama sonucunda 5 işçi yaralandı. İşçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA

06.01.2023, 14:02

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

İzmir’de boya fabrikasında dehşete düşüren patlama! Yaralılar var...

Olay, saat 10.30 sıralarında Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana geldi.

İzmir’de boya fabrikasında dehşete düşüren patlama! Yaralılar var...

Edinilen bilgiye göre, nitroselüloz boşaltımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden B.Ö., A.A., Ö.L., H.A. ve G.R. yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir’de boya fabrikasında dehşete düşüren patlama! Yaralılar var...

Yaralı işçilerden B.Ö., A.A. ve Ö.L. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, H.A. ve G.R. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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