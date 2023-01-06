  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor!

İzmir'de uyuşturucuya geçit yok! Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, zehir ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilirken, 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

06.01.2023, 09:46

İzmir’de uyuşturucuya geçit yok! Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen U.K, S.T. ve M.K.'nın adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 300 gram esrar, 26 gram kokain, bin 570 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirilirken, 3 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan, yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA