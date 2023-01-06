İzmir’deki vinç faciasında 6 kişi hayatını kaybetmişti... Bilirkişi raporu hazırlandı!

Olayın olduğu sıralarda mesainin bittiğini ve şantiye alanında bulunmadığını ifade eden M.Y. ifadesini şöyle tamamladı:

"Daha sonrasında beni arayarak kaza olduğunu vincin devrildiğini söylediler. Ben de hemen şantiye alanına döndüm. Kule ile ilgili olarak olayın sonrasında avukatımın ulaştığı bir videoda vincin yükseltilmesinde çalışanların herhangi bir güvenlik önlemi almadıklarını, kulenin dengesini sağlamak için kullanılan gerekli ağırlıkların, kulenin demirinde takılı olması gereken ağırlıkların takılmadığı ve dengelenmediğini gördüm. Benim ve bize ait firmanın olayda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Benim alanımda kalan bölümlerde ben iş güvenliğimi sağlıyorum. Şantiyemizde böyle bir olay yaşanmasından dolayı çok üzgünüm."