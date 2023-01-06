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Haberler İzmir Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

6.1.2023

Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

TORBALI'DA YAKALANDI
EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ece Erdoğan (20) ile M.F. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede M.F, yanında bulundurduğu bıçak ile Ece Erdoğan'ı boğazından bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ticari taksiyle kaçan şüpheli Torbalı ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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