Yer İzmir... El kadar sabiye hırsızlık yaptırdı! Anne-çocuk görünümlü çete telefonculara dadandı!

Buca'nın değişik semtlerinde birçok iş yerine dadanan hırsızlar, özellikle telefoncu dükkanlarını hedef aldı. Son olarak ikinci el telefon satan bir iş yerine giren küçük çocuk, dışarıda kendisini izleyen kadının gözetiminde yaklaşık 5 bin lira değerinde iki adet ikinci el telefonu alarak kayıplara karıştı. Genellikle bir kadın ve daha küçük bir çocuk ile gezen üçlü, Buca'da değişik iş yerlerinde hırsızlık yaparken de güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık mağduru iş yeri çalışanları ise görüntülerdeki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.