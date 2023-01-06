Yer İzmir... El kadar sabiye hırsızlık yaptırdı! Anne-çocuk görünümlü çete telefonculara dadandı!

Çocuk tek başına girdiği için, yanında bir yetişkin olmadığı için de böyle bir olayın meydana gelebileceğini düşünmedik, çocuktan şüphelenmedik açıkçası. Biz dün iş yerinde telefonları sayarken eksik olduğunu fark ettik. Daha sonra kameraları inceledik ve yaklaşık 4 - 5 saat izleme yaptık. Hırsızlık olayını bu küçük çocuk gerçekleştirdiği için dikkat etmedik. Nerede, kim tarafından telefonların çalındığını belirlemek için uzun süre kameraları inceledik" açıklamasında bulundu.