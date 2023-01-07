İyi Parti teşkilatında savaş daha da kızışıyor

İYİ Parti İzmir teşkilatında 22 Ocak'ta yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi savaş giderek şiddetleniyor. Savaşın bir cephesinde görevi bırakacak olan İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray yer alırken, diğer yanında ise TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu yer alıyor.

BAŞKANLARDAN DESTEK

KIRKPINAR ve Çıray, il başkan adayı olarak Sinan Bezircilioğlu'nu çıkarırken, teşkilat bazında da çalışmalarını sürdürüyor. İlçe başkanlıklarını ziyaret eden Aytun Çıray, dün Güzelbahçe'ye giderek desteklediği Bezircilioğlu için temaslarda bulundu. Bu arada Bezircilioğlu'na Bornova, Bayraklı ve Çiğli ilçe başkanları ve ilçe delgelerinin ardından Gaziemir ve Ödemiş tekşilatlarından da destek açıklaması geldi. Ankara'dan İzmir'e gelen Müsavat Dervişoğlu ise, düzenlediği basın toplantısında hiçbir adayı desteklemediği mesajını vermişti. Ancak, bir başka aday Öztürk Keskin ile adaylığı gündemde olan Emre Eryıldıran'ın Dervişoğlu ile yıllardır çok yakın oldukları biliniyor. Bezircilioğlu için o cephenin beyin takımının etkisiyle çıkarıldığı öne sürülen "genel merkezin adayı" söylentisi Dervişoğlu tarafından bizzat yalanlanmıştı.

Dervişoğlu, Meral Akşener ile görüştükten sonra, "Genel Merkezin İzmir'de bir adayı yok. Var diyen bana gelsin" demişti. Dervişoğlu, önceki gün İzmir'de partisinin 28 ilçe başkanıyla bir araya geldi ve il kongresi sürecini konuştu. Çıray'ın ise, İzmir il teşkilatında Dervişoğlu gibi MHP kökenlilerin en büyük güç olmasını engellemek için Bezircilioğlu'nu desteklediği kaydediliyor. 22 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi tansiyonun daha da yükselmesi olası. Bu arada iddialı adaylardan İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bir diğer aday Oğuzhan Yar'ın da çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ