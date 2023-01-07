İzmir’de kuraklık alarmı: O ürünler artık yetişmeyecek

ZMO İzmir Şube Başkanı Hakan Çakıcı, son dönemde yaşanan sıcaklık artışları ve kuraklığın tarımsal üretime etkisini değerlendirdi. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki hafta gelmesi beklenen yağışların da yetersiz kalacağını söyleyen Hakan Çakıcı, sıcaklık artışları ve kuraklığın içme suyu temininden tarımsal üretime kadar birçok alanda sıkıntıya neden olacağını ifade etti.

İklim değişikliklerinin küresel bir sorun olduğunu anlatan Çakıcı, Akdeniz havzasının değişikliklerden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu belirtti. Çakıcı, "Türkiye özelinde Güney Ege ve Batı Akdeniz bu değişimden çok fazla etkilenen bölgelerdir. Tarımsal ürün anlamında da bunun etkileri çok fazla hissediliyor. Yağışsız günler artıyor, hatta son yıllarda 90 günleri buluyor. Tarımsal ürünlerde de rekolte düşüşleri gördük. Özellikle buğday rekolteleri düşüyor. Bu yıl da son yağışların üzerinden epey zaman geçti" ifadelerini kullandı.





'BAZI ÜRÜNLER EKİLEMİYOR'

Yağışlı gün sayısındaki azalmanın buğday üretiminde de etkisini gösterdiğini belirten Çakıcı, havalar soğuk olmadığı için ürünlerin erken geliştiğini ve bu durumun verim kaybına neden olduğunu anlattı. Suyun azalmasına bağlı olarak alınacak önlemler hakkında bilgi veren Çakıcı şöyle konuştu:

"Meyvelerin de kışın dinlenme döneminde soğuğa ihtiyacı var. Eğer yeterli soğukluğu almazlarsa bahar ve yaz dönemindeki meyve kalitesinde azalmalar görebiliriz. Kışlık sebzelerde de erken olgunlaşma sorunu var. Pazara gelen üründe azalma olacak. Menemen Ovası'nda özellikle kanallara verilen suyun azalmasına bağlı olarak bazı ürünler ekilemiyor. Yeniden üretim desenleri üzerinde düşünmemiz lazım. Bazı bölgelerde susuz tarım seçenekleri üzerinde yoğunlaşmalıyız. Yüzey sularımız da rezerv suları da azalıyor. Bu ürün desenlerine yansıyacak. Bazı ürünler artık ekilemeyecek. Çok su isteyen pamuk ve mısır gibi ürünler var. Su olmadığı için çiftçi mısır üretiminden vazgeçecek. Bunu tarım politikalarıyla gündeme getirmek lazım. Basınçlı sulama sistemlerine geçilmeli."





YÜZDE 25 VERİM KAYBI

Önümüzdeki birkaç yıl içinde yağışın daha da azalacağı ve düzensiz olacağı beklentisi bulunduğunu bildiren Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakıcı, bunun tarımsal üretime de etkisiyle ilgili şu bilgileri verdi:



"Yağış miktarında yüzde 25 oranında azalma, gelecek dönemde ürünlerde de yüzde 15 ile 25 arasında verim kayıplarına yol açacak. Bunun için önlemler alınmalı. Üretim havzaları kapsamında su potansiyeline göre yeni ürün desenleri oluşturmalıyız. Çok su isteyen ürünler ekilemeyebilir. Mısır çok su ister. Mısıra ihtiyacımız var ama bu ürün kuraklıktan daha az etkilenen yerlerde üretilebilir. İzmir ve çevresinde mısır ekilen yerlerde artık ayçiçeği yetiştiriliyor. Çünkü ayçiçeği daha az su istiyor. Sulu tarımın çok yapıldığı bir bölgedeyiz. Suya bağımlı ürünleri ekemeyeceğiz. Bu çarşıya, pazara yansıyacak. Ispanak gibi ürünleri pazarda çok erken bulacağız. Hava koşullarına bağlı olarak pazara gelme miktarları da değişecek."