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İzmir'de kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon

İzmir'in Ödemiş'te kurusıkı tabancaların namlusunu açarak silah ticareti yapan şebekenin adresi belirlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

07.01.2023, 08:50

İzmir’de kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçelerine L.K., M.C. ve Y.Ç. isimli 3 şüphelinin, kurusıkı tabancaların namlularını açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adreste yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 180 adet tabanca fişeği, çok sayıda silah aparatı ve namlu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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